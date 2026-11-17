UPDATED : நவ 16, 2026 04:50 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:46 PM
கோவை: ரீட்ஸ் வேர்ல்ட் பள்ளி வளாகத்தில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டேக்வாண்டோ அசோசியேஷன் சார்பில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான டேக்வாண்டோ பட்டயத் தேர்வு நடந்தது.
இதில் எஸ்.எஸ்.வி.எம். விதான் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மேட்டுப்பாளையம், எஸ்.எஸ்.வி.எம். ஸ்கூல் ஆப் எக்ஸலென்ஸ், சவுரிபாளையம், ரீட்ஸ் வேர்ல்ட் பள்ளியைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
டேக்வாண்டோ தலைமைத் தேர்வாளர் கிறிஸ்துராஜ், 9-வது டான் பிளாக் பெல்ட் மற்றும் தேர்வாளர் ரங்கசாமி, 6-வது டான் பிளாக் பெல்ட் ஆகியோர் மாணவர்களின் திறமைகளை மதிப்பீடு செய்தனர்.
தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு அவர்களின் திறமைக்கேற்ப மஞ்சள், பச்சை மற்றும் கருப்பு நிற பெல்ட்கள் வழங்கப்பட்டன. எஸ்.எஸ்.வி.எம். நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அலுவலர் மாயா ஜார்ஜ் பெல்ட்களை வழங்கினார். ரீட்ஸ் வேர்ல்ட் பள்ளி தலைமையாசிரியர் அனுராதா, எஸ்.எஸ்.வி.எம். ஸ்கூல் ஆப் எக்ஸலென்ஸ் தலைமையாசிரியர் ஸ்டீபன்சன், எஸ்.எஸ்.வி.எம். விதான் பள்ளி தலைமையாசிரியர் ராதிகா உள்ளிட்டோர் மாணவர்களை வாழ்த்தினர்.