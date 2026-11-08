தமிழ்நாடு பேட்டரி சேமிப்பு கொள்கைக்கு வரவேற்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 12:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:14 PM
கோவை: தமிழ்நாடு பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு கொள்கையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. மின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மேம்படுத்தும் நடவடிக்கையை தொழில்துறையினர் வரவேற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு மின் நுகர்வோர் சங்க தலைவர் சந்தோஷ் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அரசின் பேட்டரி சேமிப்பு கொள்கை புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் விரயம் குறைப்பதையும், மின்துறையின் நிதி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் முக்கிய பங்காற்றும். தமிழகத்தில் சோலார், காற்றாலை உற்பத்தி சிறப்பாக உள்ளது.
அதிகரிக்கும் தேவையால் மின் கட்டமைப்புக்கு சவால் உருவாகியுள்ளது. புதிய கொள்கையால், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை சேமித்து, தேவையான நேரங்களில் வழங்க முடியும். பேட்டரி சேமிப்பு திட்டங்கள் ஏலம் மூலம் வழங்க வேண்டும்.
கொள்முதல், உள்கட்டமைப்பு செலவை கவனமாக மதிப்பிட்டால் நுகர்வோருக்கு நிதி சுமை ஏற்படாது. பேட்டரி சேமிப்பு, திறன், விநியோக அமைப்பை கண்காணிக்க வேண்டும். இதன்மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், பேட்டரி சேமிப்பு உள்கட்டமைப்பில் முன்னணி மாநிலமாக உருவெடுப்போம்.