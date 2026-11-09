தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் ஆலோசனை

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ADDED : நவ 08, 2026 10:06 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையத்தில் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் முத்து விஸ்வநாதன் சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கினார். மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் ராவத்தூர் கணேஷ், கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏரி, குளங்களை தூர் வாருவது குறித்து பேசினார்.
கோவை வடக்கு மாவட்ட சட்டவிழிப்புணர்வு அணி செயலாளர் அருண்குமார், விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்னைகள், அதை சட்டரீதியாக அணுகுவதற்கு தேவையான அனைத்து ஆலோசனைகளும், விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றார்.
மூத்த விவசாயி ரங்கநாதன், இயற்கை விவசாயம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினார். வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் விவேக், விவசாயிகள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து கோரிக்கைகள் நிறைவேற பாடுபட வேண்டும் என்றார்.
சங்கத்தின் நிறுவனர் ஈசன் முருகசாமி, மாநகர மகளிர் அணி செயலாளர் லோகேஸ்வரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.