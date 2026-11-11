பழத்தொழுவு குளத்தை சீரமைக்க ‘சிறுதுளி’க்கு தமிழக அரசு அனுமதி
பழத்தொழுவு குளத்தை சீரமைக்க ‘சிறுதுளி’க்கு தமிழக அரசு அனுமதி
UPDATED : நவ 10, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:30 PM
கோவை: சிறுதுளி அமைப்பு, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் சி.எஸ்.ஆர். நிதி பெற்று குளம், குட்டைகள் உட்பட நீர் நிலைகளை சீரமைக்கிறது. பசுமை பரப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் மரக்கன்று நட்டு, வளர்த்து வருகிறது. குறுங்காடுகளை உருவாக்குகிறது. ஜூலை மாதத்தில் முதல்வர் விஜயை நேரில் சந்தித்த சிறுதுளி நிர்வாகிகள், நீர் நிலைகளை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தினர்.
‘நீர்வளத்துறையில் விண்ணப்பித்து அனுமதி பெறுவதற்கு தாமதம் ஏற்படுகிறது. அனுமதி கிடைப்பதற்குள் மழை காலம் முடிந்து விடுகிறது; தண்ணீரை தேக்க முடிவதில்லை’ என கூறினர். இனி, ‘அதுபோன்ற சூழல் வராது; விரைந்து அனுமதி தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என முதல்வர் அப்போது கூறியிருந்தார்.
அதன்படி, நீர் வளத்துறையில் ‘ஏரி’ என்கிற இணைய தளம் புதிதாக துவக்கப்பட்டது. இதனை பயன்படுத்தி நீர் நிலைகளை துார்வார அனுமதி கோரும் தன்னார்வ அமைப்பினர், இணைய வழியில் விண்ணப்பித்தால் போதும்; 15 நாட்களில் அனுமதி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னையில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், ஈரோடு சென்னிமலை வட்டாரத்தில் 215 ஏக்கர் பரப்புள்ள புஞ்சை பழத்தொழுவு குளத்தை சீரமைப்பதற்கான தடையின்மை சான்று, ‘சிறுதுளி’ அமைப்புக்கு வழங்கப்பட்டது. அதற்கான உத்தரவை அறங்காவலர் சதீஷ், செயல் அலுவலர் சின்னசாமி ஆகியோர், முதல்வரிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டனர்.
ரூ.3.5 கோடியில் இக்குளத்தின் கரை பலப்படுத்தப்பட்டு, நீர் வழங்கு வாய்க்கால் துார்வாரப்படும். குளத்தின் மையத்தில் தீவுத்திடல் உருவாக்கப்படும். குப்பை, ஆகாயத்தாமரை அகற்றப்பட உள்ளன.
சிறுதுளி அமைப்பினர் கூறியதாவது:
ஏரி இணையதளம், நீர்நிலை சீரமைப்பில் ஈடுபடும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள முன்னெடுப்பு. அனுமதி பெறும் நடைமுறைகளை ஒருங்கிணைத்து எளிமைப்படுத்துவதன் மூலம், விண்ணப்பங்களுக்கான செயலாக்க காலத்தை குறைக்கவும், திட்ட பணிகளை உரிய காலத்தில் துவங்கவும், திட்டமிட்ட காலத்துக்குள் முடிக்கவும் முடியும்.
அனுமதி நடைமுறை எளிமையாவதால், தன்னார்வ அமைப்புகள் செயல்பாடு இன்னும் விரிவடையும். அரசின் ஒத்துழைப்பும், சமூகப் பங்களிப்பும் இணையும்போது, நீர்நிலைகளை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி வெற்றி அடையும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.