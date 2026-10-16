உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்கள் பணியில் இருந்து விடுவிப்பு: தமிழக அரசின் நடவடிக்கையால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்கள் பணியில் இருந்து விடுவிப்பு: தமிழக அரசின் நடவடிக்கையால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
கோவை: தமிழகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பட்டா தொடர்பான விண்ணப்பங்களுக்கு தீர்வு காண, இரு திராவிட ஆட்சி காலத்தில் தொகுப்பூதியத்தில் நியமிக்கப்பட்ட, உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்கள் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதால், வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதால், அக்குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், 2020ல் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையில் பட்டா மற்றும் நில அளவை தொடர்பான மனுக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் நிலுவையில் இருந்தன. மதுரை ஐகோர்ட் கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், நிலம் தொடர்பாக நிலுவையில் இருக்கும் மனுக்களுக்கு 6 மாதத்துக்குள் தீர்வு காண அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதன்படி, தமிழக அரசால் ‘உரிமம் பெற்ற நில அளவர்கள்’ என்ற திட்டம் துவக்கப்பட்டது. மாதம் ரூ.23 ஆயிரம் தொகுப்பூதியத்தில் நியமிக்கப்பட்டு, மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.
இவர்கள் மறுஅளவை பணியிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். தி.மு.க., ஆட்சியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்களில், அரசு துறைகளின் நில அளவை பணிகளில் பணிபுரிந்தனர். தற்போது இவர்கள் படிப்படியாக விடுவிக்கப்பட்டு வருவதால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்கள் கூறியதாவது:
நில அளவையர் பயிற்சி மையத்திலும், சி–ஸ்டார் மையத்திலும் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறோம். 2020 முதல் 1,500க்கும் மேற்பட்ட உரிமம் பெற்ற நில அளவையர் பணிபுரிகிறோம்.
உட்பிரிவு மனுக்கள், பட்டா மாறுதல், நத்தம் நில அளவை, நக்சா திட்ட பணி, மறுநில அளவை, நில எடுப்பு பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு வேலைகள் செய்கிறோம். நக்சா திட்டத்தில் பணிபுரிந்தவர்கள், யானை வழித்தடத்தை அளவீடு செய்தவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
அடுத்த கட்டமாக இணைய வழி பட்டா மாறுதல் வழங்கும் பணியில் உள்ளவர்கள் விடுவிக்கப்பட உள்ளனர். திடீரென விடுவித்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும். எங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசு பணிகளில் காலியாக உள்ள நில அளவை பணிகளுக்கு உரிமம் பெற்ற நில அளவையர்களை முன்னுரிமை அடிப்படையில் நியமிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.