எல்லா பெண்களுக்கும் ப்ரீ பயணம் தேவையா தமிழக அரசு யோசிக்க வேண்டும்: வானதி
எல்லா பெண்களுக்கும் ப்ரீ பயணம் தேவையா தமிழக அரசு யோசிக்க வேண்டும்: வானதி
UPDATED : நவ 01, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
கோவை: கோவை மக்கள் சேவை மையம் சார்பில், தாயின் அரவணைப்பில் வளரக்கூடிய 150 பெண் குழந்தைகள் , மோடியின் மகள் என்ற திட்டத்தின் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு வருடந்தோறும் கல்வி உதவிதொகை வழங்கப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு இனிப்பு, புத்தாடை மற்றும் பட்டாசு வழங்கும் விழா, வடகோவை குஜராத் சமாஜ் அரங்கில் நடந்தது. பா.ஜ., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., வானதி சீனிவாசன் தலைமை தாங்கினார்.
மிர்ராஸ் காபி இந்தியா முதன்மை செயல்அதிகாரி சுப்பிரமணியன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று தீபாவளி பரிசு பொருட்கள் வழங்கினார்.
வானதி சீனிவாசன் நிருபர்களிடம், ‘‘தமிழக அரசு மின்வெட்டு பிரச்னையில் எந்த திட்டமிடலும் இல்லாமல் செயல்பட்டு வருகிறது. மின்சாரத்தை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குகின்றனர். தமிழகத்தில் ஏற்பட்டு வரும் மின் வெட்டு மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை பெரிதும் பாதிக்கும்.
சிறைச்சாலையில் இருந்து ஒட்டு மொத்தமாக கைதிகள் தப்பி செல்வது தமிழ்நாட்டில் கேள்விப்படாத விசயம். ஊழல் செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தவறில்லை.
த.வெ.க.ஆட்சியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. மகளிருக்கான இலவச பயண திட்டத்தை வரவேற்கிறேன். அதே நேரத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் இலவச பயணம் கொடுக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து யோசிக்க வேண்டும்’’ என்றார்.