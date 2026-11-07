புலவர் சுப்பையனுக்கு தமிழ்ச் செம்மல் விருது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
அன்னூர்: பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்த புலவர் பொன்முடி சுப்பையனுக்கு தமிழ் செம்மல் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக தமிழ் தொண்டு புரிபவர்களுக்கு, தமிழ் செம்மல் விருதும்ரூ.25,000 ம் வழங்கப்படுகிறது. 2025ம் ஆண்டுக்கான தமிழ் செம்மல் விருதுக்கு கண்ணம்பாளையம் அருகே உள்ள பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்த புலவரும், ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியருமான, பொன்முடி சுப்பையன், 90. தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னையில் நடந்த விழாவில் இவருக்கு தமிழ்ச்செம்மல் விருது மற்றும் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டது. புலவர் சுப்பையன் அகில இந்திய வானொலியில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தியுள்ளார்.
பேரூர் ஆதினம் சார்பில், இவருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கியுள்ளனர். அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 34 ஆண்டுகள் தமிழாசிரியராக பணிபுரிந்துள்ளார்.
பண்பாட்டு நூல் மற்றும் கவிதை தொகுப்புகளை எழுதி உள்ளார். கவிஞர்கள் சுரதா, சிற்பி உள்ளிட்டோர் தலைமையில் பல கவியரங்குகளில் பேசியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு இலக்கிய பேரவை தலைவராக உள்ளார். தமிழ் செம்மல் விருது பெற்ற பொன்முடி சுப்பையனுக்கு, தமிழ் ஆர்வலர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.