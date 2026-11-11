தாராபுரம் பஸ்களில் தொங்கல் பயணம்: மக்கள் வேதனை

UPDATED : நவ 10, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
உடுமலை: பொள்ளாச்சி–தாராபுரம் வழித்தடத்தில், கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், அனைத்து தரப்பினரும் பாதித்து வருகின்றனர்.
பொள்ளாச்சியிலிருந்து ஊஞ்சவேலாம்பட்டி, பெதப்பம்பட்டி, குடிமங்கலம் வழியாக, தாராபுரம் செல்லும் வழித்தடத்தில், 30க்கும் அதிகமான கிராமங்கள் அமைந்துள்ளன.
இதில், தாராபுரம் சுற்றுப்பகுதியிலிருந்து, தொழிற்கல்விக்காகவும், மேற்படிப்புக்காகவும், அதிகளவு மாணவ, மாணவியர் பொள்ளாச்சிக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
இவ்வழித்தடத்தில், பொள்ளாச்சி மற்றும் தாராபுரம் போக்குவரத்து கிளை சார்பில், மப்ஸல் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன; கரூருக்கும் பஸ்கள் இவ்வழியாக செல்கின்றன.
இந்நிலையில், போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில், தாராபுரம் பகுதியிலிருந்து வரும் பஸ்களில், மாணவ, மாணவியர் ஏற முடியாமல் தவிக்கின்றனர்; சிலர், பஸ்கள் தொங்கியபடி, அபாய முறையில் பயணிக்கின்றனர்.
தாராபுரத்திலிருந்து சில நிறுத்தங்களிலேயே பஸ் நிரம்பி விடுவதால், குடிமங்கலம், பெதப்பம்பட்டி உட்பட பகுதியைச்சேர்ந்தவர்கள் பஸ்சில் ஏற முடிவதில்லை.
ஒவ்வொரு மப்ஸல் பஸ்சுக்கும், ஒரு மணி நேரத்துக்கும் அதிக இடைவெளி இருப்பதால், இப்பிரச்னை அதிகரிக்கிறது.
எனவே, இவ்வழித்தடத்தில், காலை, மாலை நேரங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்து, கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை, பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், கிராமப்புற மாணவர்கள், மேற்படிப்பு பாதிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளதாக பெற்றோர் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இரவு நேரங்களிலும் இவ்வழித்தடத்தில் போதிய பஸ்கள் இல்லை. கிராம மக்களின் கோரிக்கை குறித்து போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.