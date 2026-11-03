‘டாஸ்மாக்’ தனியார்வசம்: தமிழக அரசு பரிசீலனை: அமைச்சர் விக்னேஷ் தகவல்
‘டாஸ்மாக்’ தனியார்வசம்: தமிழக அரசு பரிசீலனை: அமைச்சர் விக்னேஷ் தகவல்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
போத்தனுார்: ‘‘டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்,’’ என அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார்.
கோவை, குறிச்சி குளத்தை நேற்று மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் பார்வையிட்டார்.
அப்போது, நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஐந்து முறை டாஸ்மாக் ஊழியர் போராட்டம் நடந்துள்ளது. டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் பணம் வசூலிக்கவேண்டும் என கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் அறிவுறுத்தியதே தற்போதைய பிரச்னைக்கு காரணம்.
காலி மதுபாட்டில்களை ஊழியர்கள் முறையாக கையாண்டதாக கோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்ப வரவில்லை. இதைத்தான் அரசு கேள்வி கேட்கிறது. பாட்டில்கள் வரவு வைக்கப்பட்ட அளவு, பணம் வரவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் மிக பெரிய ஊழல் காலி மதுபாட்டில் விவகாரம் தான். பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் நடைமுறையை வெளிப்படையாகவும், முறையாகவும் செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
மாநிலத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் காலி பாட்டில்களை ஒப்படைக்கும் நடைமுறை இன்னும், 20 நாட்களில் அமல்படுத்தப்படும். இதற்காக, 40 ஆயிரத்து 48 இயந்திரங்கள் வாங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கடை ஊழியர்களுக்கு, 34 ஆயிரம் சம்பளம், வார விடுமுறை, மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் பண்டிகை காலங்களில், ரூ.20 ஆயிரம் சலுகை உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. கடைகளில் பணிபுரிவோர் மட்டும் சீருடை அணிய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும். இதுவரை, 960 பேருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடையை மூட சொல்லிய நான்கு பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கடைகளை மூடியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க விசாரணை நடக்கிறது.
கடைகளில் கூடுதல் ஊழியர்கள் நியமிக்கப்படுவர். 500 முதல் ஆயிரம் சதுரடியில் கடைகளை அமைப்பது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மாற்று பணியாளர்களை நியமித்து கடைகளை திறக்கவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
கடைகளில் முறைகேடு நடந்தால், கடையின் பெயர் குறிப்பிட்டு புகார் தர வேண்டும். புகார்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும். தனியார் பார்கள் குறித்து விரைவில் பட்டியல் தயாரிக்கப்படும்.
பார் உரிமம் பெறுவோர், பார்களை உள்வாடகைக்கு விட முடியாது. நியாயமான முறையில் மட்டுமே வருமானம் ஈட்ட முடியும். கடைகளை இடமாற்றம் செய்வது குறித்தும் ஆலோசனை நடக்கிறது.
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும். தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு மது விற்பனைக்கு எந்த இலக்கும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.