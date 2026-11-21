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ADDED : நவ 20, 2026 10:42 PM
திருப்பூர்: முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியின் போது டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில், மது கொள்முதல், மது விற்பனை, சரக்கு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளில் முறைகேடு நடந்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவ்வகையில், டாஸ்மாக் முறைகேடுகள் குறித்து பல கோணங்களிலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. விசாரணையின் ஒரு கட்டமாக நேற்று தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் போலீசார் ஒரே நேரத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர். அவ்வகையில், திருப்பூர், வேலம்பாளையம், சொர்ணபுரி லே அவுட்டில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் வீட்டிலும், அவருக்கு சொந்தமான பூலுவபட்டியில் உள்ள அலுவலகத்திலும் நேற்று சோதனை நடந்தது.
அதே போல் அவிநாசியில் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அலுவலகத்திலும் சோதனை நடந்தது. திருப்பூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசாரும், சென்னையிலிருந்து வந்த குழுவினரும் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டனர். நேற்று காலை துவங்கிய இந்த சோதனை நேற்று மாலை வரை நடந்தது. சோதனையின் போது பல்வேறு ஆவணங்களை போலீசார் கைப்பற்றினர்.