நொய்யலில் கழிவு கொட்டிய டீக்கடைக்காரருக்கு அபராதம்
நொய்யலில் கழிவு கொட்டிய டீக்கடைக்காரருக்கு அபராதம்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:06 PM
கோவை: பன்னீர் செல்வம் பூ மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கவர்கள் பயன்படுத்துவதை மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவினர் கண்டறிந்தனர். பயன்படுத்திய கடைக்காரர்களுக்கு 11,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். 7 கிலோ பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆத்துப்பாலத்தில் டீக்கடை நடத்துபவர், நொய்யல் ஆற்றில் கழிவுகளை கொட்டுவதை சுகாதாரப் பிரிவினர் பார்த்தனர். கொட்டக்கூடாது என அறிவுறுத்தியதோடு, கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.15,000 அபராதம் வசூலித்தனர்.
ஆர்.எஸ்.புரம் கண்ணுசாமி சாலையில் புதிதாக கட்டப்படும் குடியிருப்பு வளாகத்தில் டெங்கு கொசுப்புழு அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்தது. கட்டட உரிமையாளரிடம் ரூ.25,000 அபராதம் வசூலித்தனர். செல்வபுரம் முத்துசாமி நகரில் கட்டப்படும் கட்டத்தில் கொசுப்புழு இருப்பது கண்டறிந்து ரூ.5,000 அபராதம் வசூலித்தனர்.