/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/‘சாலை விதிகளை கற்றுக்கொடுங்கள்’
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
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கோவை: பள்ளி மாணவர்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, சுரக்ஷித் மார்க் 2026 திட்டத்தில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
33 ஆசிரியர்கள் பங்கேற்ற பயிற்சி வகுப்பை துவக்கி வைத்த கலெக்டர் பவன்குமார், ''சாலை விதிகளை பின்பற்றினாலே விபத்துகளை தவிர்க்கலாம். ஹெல்மெட், சீட் பெல்ட் அணிவதன் அவசியத்தை கட்டாயம் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக்கொடுங்கள்’’ என்றார்.
முன்னதாக, சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிமுக உரை, விரிவுரைகள் மற்றும் இணையவழி குறிப்பேடுகள் வாயிலாக விழிப்புணர்வு தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன.