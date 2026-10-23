நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு
நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு
ADDED : செப் 26, 2026 04:04 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி கம்பன் கலை மன்றத்தின் சார்பில், தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர்கள், மன்றத்தின் நிறுவனர் தர்மராசு நினைவுகளை நினைவு கூரும் வகையில், 'வள்ளுவமும், வாழ்வியலும்' என்ற தலைப்பில், ஆசிரியர் தின விழா நடந்தது.
கவிஞர் மயிலவன் தலைமை வகித்தார்.மன்ற தலைவர் சண்முகம், துணை தலைவர் செல்லம்மாள் முன்னிலை வகித்தனர்.
பேச்சு, பாட்டு, குழு நடனம், நடிப்பு, சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களும், புத்தகங்களும் வழங்கப்பட்டன.
'வள்ளுவனும், வாழ்வியலும்' என்ற தலைப்பில் கவிஞர் மாரிமுத்து, வாழ்வில் அன்றாடம் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் எவ்வாறு வள்ளுவம் உறுதுணையாக இருந்து வழிகாட்டுகிறது என விளக்கினார்.
நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர்கள் சற்குணவதி, சென்னியப்பன், கணேசன், தினகரன் ஆகியோருக்கு கல்விச்சுடர் விருது வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செயலர் சிவக்குமார், இணை செயலர் பாலமுருகன், நிர்வாகிகள் ரவீந்திரன், காளிமுத்து செய்தனர்.