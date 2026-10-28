டெட் தேர்வு முறையில் மாற்றம் கேட்கிறது ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு
டெட் தேர்வு முறையில் மாற்றம் கேட்கிறது ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு
ADDED : செப் 23, 2026 05:31 PM
கோவை: ‘டெட்’ தேர்வில் பொது 60, ஓ.பி.சி., 55, எஸ்.சி., எஸ்.டி., 50 சதவீதம் என, தேர்ச்சி மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை 50, 45, 40 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும். தாள் 2ல் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கற்பிக்கும் பாடத்துக்கு மட்டும் 60 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுதும் வகையில், பாடப்பிரிவு சார்ந்த தேர்வு முறையை கொண்டு வர வேண்டும். பல ஆண்டுகளாக குறிப்பிட்ட பாடத்தை மட்டும் கற்பித்து வரும் மூத்த ஆசிரியர்கள், தொடர்பில்லாத பிற பாடங்களில் தேர்வு எழுதுவது பணிப் பாதுகாப்பை பாதிக்கும். எனவே, ‘டெட்’ தேர்வு பாடத்திட்டம், தேர்வு முறையை மாற்ற வேண்டும்.
இதுகுறித்து இந்தியப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில், தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழுமத்தின் தலைவரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இடைக்கால நிவாரணமாக, மாநிலங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப தேர்ச்சி மதிப்பெண், பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறையை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரத்தை மாநில அரசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது.