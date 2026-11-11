வாலிபர் மூளைச்சாவு: உடல் உறுப்புகள் தானம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
திருநெல்வேலி: கடையநல்லுார் அருகே துரைசாமிபுரத்தை சேர்ந்தவர் ஹரிஹரன், 23. நவ., 5 நள்ளிரவு இடைகால் முப்பிடாதி அம்மன் கோவில் அருகே டூவீலரில் சென்றபோது, எதிரே வந்த மற்றொரு டூவீலர் மோதியதில் நிலைதடுமாறி விழுந்தார்.
படுகாயமடைந்த அவர், தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
நவ., 7ல் மருத்துவ பரிசோதனையில், அவர் மூளைச்சாவு அடைந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. அவரது குடும்பத்தினர் தாமாக முன்வந்து உறுப்புகளை தானம் செய்ய சம்மதித்தனர்.
நவ., 8ல் அவரது கல்லீரல், 2 சிறுநீரகங்கள், 2 கண் கருவிழிகள் மற்றும் திசுக்கள் தானமாக பெறப்பட்டன. அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி ‘டீன்’ செல்வராஜன் தலைமையில் டாக்டர்கள், ஹரிஹரன் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.