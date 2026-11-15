/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாலிபர் மூளைச்சாவு; உடல் உறுப்புகள் தானம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:43 PM
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பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடத்தை அடுத்த வடுகபாளையம்புதுாரை சேர்ந்தவர் வெள்ளியங்கிரி, 60. மகன் தீனதயாளன், 21, தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
கடந்த 8ம் தேதி நடந்த சாலை விபத்தில் படுகாயமடைந்த தீனதயாளன், கோவை அரசு மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மூளைச்சா வு அடைந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் அவரது உடல் உறுப்புகள் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டன.
தீனதயாளன் பெற்றோர் கூறுகையில், ‘‘எங்கள் உறவினர் ஒருவர் மருத்துவராக உள்ளார். மகன் மூளைச்சாவு குறித்து அவரிடம் தெரிவித்தபோது, அவரது அறிவுரையின்படி, உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்க முன்வந் தோம்’’என்று கண்ணீர்மல்க கூறினர்.