வரி வசூலில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள்: மண்டலத்துக்கு பத்து பேர் நியமனம்
வரி வசூலில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள்: மண்டலத்துக்கு பத்து பேர் நியமனம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:54 PM
கோவை: மாநகராட்சியில் 52 பில் கலெக்டர்கள் உள்ளனர். புதிய கட்டட மதிப்பீடு, காலியிட மதிப்பீடு, வரி வசூல் செய்வது பில் கலெக்டரின் வேலை. தற்போது ஒரு பில் கலெக்டர் சராசரியாக 2 முதல் 3 வார்டுகளை கவனிக்கிறார்.
ஆட்சி மாறியும் பில் கலெக்டர்களின் லஞ்ச கலாசாரம் குறையவில்லை. 3 மாதங்களில் லஞ்சம் வாங்கிய இரு பில் கலெக்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அதிக பைல் பெண்டிங் வைத்த ஒரு பில் கலெக்டர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
சிலருக்கு 'மெமோ' வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேறுசில பில் கலெக்டர்கள் மாநகராட்சி வசூலை விட, சொந்த வசூலில் கவனம் செலுத்துவதாக புகார் உள்ளது.
வரி வசூலுக்காக 5 மண்டலங்களிலும் தலா 10 ஒப்பந்த பணியாளர்களை மாநகராட்சி நியமித்துள்ளது. முதற்கட்டமாக மத்திய, மேற்கு, வடக்கு மண்டலங்களில் இந்த ஒப்பந்த முறை வசூலர்கள் நேற்று வேலையில் சேர்ந்தனர். தெற்கு, கிழக்கு மண்டலத்தில் விரைவில் சேரவுள்ளனர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், ஒப்பந்த பணியாளர்கள் வரி வசூலில் மட்டுமே ஈடுபடுவர். மற்ற வேலைகளை செய்ய மாட்டார்கள். பில் கலெக்டர்களுக்கு பணிச்சுமை குறைந்து கட்டட மதிப்பீடு, காலியிட மதிப்பீடு, புகார் உள்ளிட்ட வேலைகளை விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். பைல்கள் தேங்காது. பில் கலெக்டர்களின் தவறுக்கு துணை போகக்கூடாது என ஒப்பந்த வசூலர்களை எச்சரித்துள்ளோம். மண்டல உதவி வருவாய் அலுவலரின் கண்காணிப்பில் வேலை பார்ப்பார்கள் என்றனர்.