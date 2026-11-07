/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/விஸ்வஹிந்து பரிஷத் வழங்கியதுபுத்தாடை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM
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சூலூர்:
விஸ்வஹிந்து பரிஷத் தர்ம பிரசார் சார்பில், தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, ஏழைகள், ஆதரவற்றோருக்கு புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன.
மதுக்கரை, சூலூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், தர்ம பிரசார் மாநில அமைப்பாளர் சண்முகம், இணை அமைப்பாளர் சுந்தரமூர்த்தி, தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் புத்தாடைகளை வழங்கினர்.
கண்ணம்பாளையம் பாரதி பசியாற உணவு அறக்கட்டளை சார்பில், ஆதரவற்ற முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, இனிப்புகள், புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன.
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி முன்னாள் தலைவர் அங்கமுத்து, கண்ணம்பாளையம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவர் மவுனசாமி, அறக்கட்டளை தலைவர் வேலுசாமி, ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.