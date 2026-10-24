தனி வீட்டை விட அபார்ட்மென்ட் ஆயுள் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும்: ஏன்...எதற்கு?; சொல்கிறார் பொறியாளர் மாரிமுத்துராஜ்
தனி வீட்டை விட அபார்ட்மென்ட் ஆயுள் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும்: ஏன்...எதற்கு?; சொல்கிறார் பொறியாளர் மாரிமுத்துராஜ்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
நாம் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எத்தனை ஆண்டு உத்தரவாதம் என்ற கேள்வியை முன் வைக்கிறோம். ஆனால், நமது காலத்திற்கு பிறகும் வரக்கூடிய தலைமுறைகள் வாழ இருக்கும் வீடுகளுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் உத்தரவாதம் என கேட்கிறோமா என்றால் குறைவுதான்.
தனி வீடு, ப்ளாட் என இருவகை வீடுகளில் எது சிறந்தது என்கிற கேள்வி காலம் தொட்டே இருந்து வருகிறது. ஆனால், இந்த 2 வகை வீடுகளுக்கும் ஆயுள் எத்தனை காலம் என்கிற ஆய்வில் நமது கட்டுமான துறையினர் ஏனோ சென்றதில்லை.
அணைகள், பாலங்கள் போன்ற பொதுக்கட்டடங்களுக்கு வேண்டுமெனில், 100, 150 வருடம் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது என உறுதி கூறலாம். ஆனால், குடியிருப்புகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 50 ஆண்டுகளாவது ஆயுள் இருத்தல் அவசியம் என்கிறார், ‘கொசினா’ உறுப்பினர் மாரிமுத்துராஜ்.
அவர் கூறியதாவது:
அடிக்கடி புதுப்பித்துக் கொண்டிருப்பதாலும், சிதிலமடைந்த பகுதிகளை புதுப்பித்து கொண்டிருப்பதாலும், தனி வீட்டின் ஆயுள் அவ்வப்போது நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.
ஆனால், அபார்ட்மென்டுகள் அப்படி அல்ல. ப்ளாட்டை வாங்கிய பிறகு நம் வீட்டின் வயதுதான் பக்கத்து வீட்டின் வயதும்.
எனது ப்ளாட் மட்டும் பழையது என சொல்ல முடியாது. ஒட்டுமொத்த கட்டடமே சிதிலமடைந்தது என்றாலும் நமது இஷ்டத்துக்கு மறுசீரமைக்க முடியாது.
அதனால்தான் தனி வீட்டைவிட அபார்ட்மென்ட்களின் ஆயுட்காலம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது.
ரீ இன்போர்ஸ்டு கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சுரல் உருவாக்கப்படும் எல்லா கட்டுமானங்களுக்கும் 50 ஆண்டுகள் என்பது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆர்.சி.சி. ஸ்ட்ரக்சுரால் உருவாக்கப்படும் கட்டுமானங்களுக்கும் அதேபோல் காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கட்டுமான முறைகளில் தவறுகள் ஏற்படும்போதுதான் ஒரு கட்டடம் பழுதாகிறது.
கான்கிரீட் சரியான விகிதங்களில் கலந்து நன்றாக ‘வைப்ரேஷன்’ செய்யாதபோது அந்த கட்டுமானத்தில் குறை ஏற்படும். அதுவே பாதிப்பின் ஆரம்பம். ஆயுளும் குறைய துவங்கும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.