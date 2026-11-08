தேனீ வளர்த்தால் மகசூல் அதிகரிக்கும் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் தகவல்
தேனீ வளர்த்தால் மகசூல் அதிகரிக்கும் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் தகவல்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்:
காரமடை அருகே வெள்ளியங்காடு அடுத்த முத்துக்கல்லூரில், விவசாயி பிரபாகரன் தோட்டத்தில் ஆத்மா திட்டத்தின் வாயிலாக, தேனீ வளர்ப்பு பற்றிய செயல் விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது.
காரமடை தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குனர் நந்தினி பேசியதாவது:
தேனீ வளர்ப்பதன் வாயிலாக, வாழை, தென்னை, பாக்கு, காய்கறி பயிர்களில் மகரந்த சேர்க்கை அதிகரிக்கும். மரங்கள் மற்றும் பயிர்களில் காய்ப்பு திறன் அதிகரித்து, அதிக மகசூல் கிடைக்கும்.
கூட்டில் உள்ள தேனை சேகரித்து விற்பனை செய்வதால், விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும். தேனீ வளர்ப்பின் போது பயிர்களில் பூச்சிக்கொல்லி, களைக்கொல்லி மருந்து அடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் வாயிலாக, தேனீ வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, தேனீ வளர்ப்பு பெட்டிகள் மானியத்தில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த அரிய வாய்ப்பை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி, தேனீ பெட்டிகளை பெற்று, மகசூல் அதிகரிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உதவி இயக்குநர் பேசினார்.
கோபி ஜே.கே.கே. வேளாண் கல்லூரி மாணவிகள் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடி அனுபவங்களை பகிர்ந்தனர்.