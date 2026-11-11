மது விலை உயர்வை எதிர்த்து வழக்கு

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் காலி மதுபாட்டில்களை, திரும்பப் பெறும் திட்டம் தொடர்பான அரசின் அறிவிப்பில், 2026 நவ.,1ம் தேதி முதல், ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நல வரி விதிக்கப்பட்டு, மது பாட்டில்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை, சமீபத்தில் உயர்த்தப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பை எதிர்த்து, நட்சத்திர ஓட்டல்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மன்றங்கள் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப் பட்டுள்ளது.
மனுவில், ‘ஒவ்வொரு ஆண்டும் சலுகை கட்டணம், உரிம கட்டணம் ஆகியவற்றை, டாஸ்மாக் நிறுவனத்திடம் செலுத்தி, மதுபானங்களை கொள்முதல் செய்து, விற்பனை செய்து வருகிறோம். கூடுதல் வரி விதிப்பதன் வழியே, மது பாட்டில் களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை உயர்த்துவது, பொழுதுபோக்கு மன்றங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களின் வணிகத்தை பாதிக்கும்’ என, மனு வில் கூறப்பட்டுள்ளது.