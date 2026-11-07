‘விஜய் அண்ணா இங்க பாருங்கண்ணா...’ தொண்டர்களை பார்த்து முதல்வர் புன்னகை
‘விஜய் அண்ணா இங்க பாருங்கண்ணா...’ தொண்டர்களை பார்த்து முதல்வர் புன்னகை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
திருப்பூர்: பெருந்துறையில் நேற்று தனியார் நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் விஜய், கலந்து கொண்டார்.
அவரிடம் அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்ட போராட்ட குழு கூட்டமைப்பினர், 300க்கு மேற்பட்டோர் பெருமாநல்லுார் அருகே பொரசப்பாளையம் பிரிவில் சந்தித்து மனு கொடுக்க கூடி இருந்தனர். அவ்விடத்துக்கு வந்த முதல்வர் விஜய் காரை விட்டு இறங்கி வந்து, மனுவை பெற்று திட்டம் குறித்து கேட்டு அறிந்து கொண்டார். தொடர்ந்து, கூடி இருந்த விவசாயிகள், பொது மக்கள் கட்சியினரை பார்த்து கையசைத்து புன்னகைத்தார்.
த.வெ.க. தொண்டர்கள் சிலர், ‘‘விஜய் அண்ணா... இங்கே பாருங்கண்ணா,’’ என சத்தம் போடவே, அவர்கள் அருகில் வந்து, கையசைத்து சிரித்து கொண்டு காரில் ஏறி சென்றார். தொடர்ந்து, செங்கப்பள்ளி நால் ரோட்டில் கட்சியினர் தாரை தப்பட்டையுடன் முதல்வருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர். ஆனால், முதல்வர் காரில் இருந்தபடியே கையசைத்தவாறே சென்றார்.