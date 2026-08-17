ஒருங்கிணைந்த கட்டட விதிகள்படி குடியிருப்புமனை தேர்வு அவசியம்
ஒருங்கிணைந்த கட்டட விதிகள்படி குடியிருப்புமனை தேர்வு அவசியம்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:00 PM
வீடு கட்டுவதற்கான இடம் அருகே அனைத்து வசதிகளும் உள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்த பின்னரே செயல் திட்டங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
இன்னும் சில கிராமங்கள் தனியார் போக்குவரத்து அல்லது அரசு போக்குவரத்து வசதிகளும் இல்லாமல் உள்ளன. நம் அனைவரிடமும் டூவீலர் உள்ளது. ஆனால் ஒரு அவசரத்துக்கு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் தேவை எனில், நமக்கு அது எளிதாக வந்து செல்லக்கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார், கோயம்புத்துார் மாவட்ட அனைத்து கட்டுமான பொறியாளர்கள் சங்க(காட்சியா) உறுப்பினர் சபரி வாசன்.
அவர் கூறியதாவது:
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகளின்படி குடியிருப்பு மனையானது உடல் தகனம் செய்யும் இடத்தில் இருந்து குறைந்தபட்சம் 90 மீட்டர் துாரத்திலும், ரயில்வே தண்டவாளங்களில் இருந்து 30 மீட்டர் துாரத்திலும்தான் இருக்க வேண்டும்.
குப்பை கிடங்குகளில் இருந்து 30 மீட்டர் துாரத்திலும், கட்டட கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்படும் இடத்திலிருந்து 500 மீட்டர் துாரத்திலும் இருக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு வீட்டுமனைகளுக்கான ரோடு, குழந்தைகள் பூங்கா முறையாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை கவனிப்பது அவசியம்.
அருகில் உயர் மின்னழுத்த கம்பி, தாழ்ந்த மின்னழுத்த கம்பி மற்றும் நீர்நிலைகள் இருப்பின் அதற்கான ஆட்சேபனை இன்மை சான்றிதழ்(என்.ஓ.சி.,) உள்ளதா என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.