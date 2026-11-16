கோவை ஆட்டோ ஷோ 2026 கண்காட்சி நாளை நிறைவு

UPDATED : நவ 15, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:08 PM
கோவை: அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள கொடிசியா வர்த்தக கண்காட்சி அரங்கில், கோயம்புத்துார் மோட்டார் பார்ட்ஸ் டீலர்கள் சங்கம் சார்பில், கோவை ஆட்டோ ஷோ 2026 கண்காட்சி காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை நடக்கிறது, பார்வையிட அனுமதி இலவசம். இந்த கண்காட்சி நாளையுடன்(நவ.17) நிறைவு பெறுகிறது.
ராஜ்கோட், புனே, லக்னோ, கோர்கன், டில்லி, பெங்களுரு, சென்னை உள்ளிட்ட வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் 250 க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளில் இடம்பிடித்துள்ளனர். உதிரி பாக், வாகன விற்பனையாளர், டீலர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக நேற்று 600 சி.சி.,க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகள் பங்கேற்கும் அணி வகுப்பு கண்காட்சி நடந்தது. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களை சேர்ந்த பைக் வீரர்கள் பங்கேற்றனர். ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பைக் அணி வகுத்து பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தியது.
இந்நிகழ்வு கிங்டம் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றது. இதற்கான சான்றினை, கிங்டம் அமைப்பினர் வழங்கினர். தொடர்ந்து, பைக் வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
இன்று நிறைவு பெறும் கண்காட்சியில், இரு, நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கான ஹாரன்கள், பைக் உதிரி பாகங்கள், வாகனங்களின் விளக்குகள்,ஆயில், அழகு சாதன பொருட்கள் இடம் பெற்றிருந்தன.
வாகனங்களின் உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பாளர், டீலர்கள், கடை வைத்திருப்போர் பங்கேற்றனர். வாடிக்கையாளர்கள், தேவையான பொருட்களை சில்லறை விற்பனையகங்களில் பெறலாம். கார், இரண்டு சக்கர, இயந்திர மெக்கானிக் போன்றோர் பார்வையிட்டு பயன் பெறலாம்.