கொடி பறந்த மாநகராட்சி அதிகாரி ஒரு வழியாக வேறு ஊருக்கு மாற்றம்
கொடி பறந்த மாநகராட்சி அதிகாரி ஒரு வழியாக வேறு ஊருக்கு மாற்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 02:40 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:34 PM
கோவை: மாநகராட்சி உதவி பொறியாளராக இருந்த கமலக்கண்ணன் செல்வாக்கு திமுக, அதிமுக ஆட்சியில் கொடிகட்டி பறந்தது.
ஸ்மார்ட் சிட்டி, செம்மொழி பூங்கா உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்கள் அனைத்துக்கும் அவர் பொறுப்பாளராக இருந்து, திட்ட மதிப்பீடுகளை தயாரித்தார். அதில் பல முறைகேடுகள் நடந்ததாக சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் கூறினர். ஆனால், அரசியல் செல்வாக்கால் அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, ஒப்பந்ததாரர்களுடன் அவர் நெருக்கம் காட்டுவதாக ஓப்பனாக புகார்கள் வந்தன. ஆனாலும் உயரதிகாரிகள் வாய்மொழியாக எச்சரித்ததோடு சரி, நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை. ஆனால், சக ஊழியர்கள் அவரால் தங்கள் பெயருக்கும் களங்கம் ஏற்படுவதாக மேலதிகாரியிடம் புகார் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.
அதனால், கமலக்கண்ணன் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டாலும், கோவை மாநகராட்சியில் இருந்து வேறு ஊருக்கு இடமாற்றமாவது செய்யுங்கள் என நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரிடம் முறையிட்டனர். அதன் விளைவாக கமலக்கண்ணன், தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் நகராட்சிக்கு இட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.