மருத்துவ காப்பீட்டு பத்திரம் லேட் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது கோர்ட்
மருத்துவ காப்பீட்டு பத்திரம் லேட் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது கோர்ட்
UPDATED : அக் 16, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 PM
கோவை: பன்னீர்மடையை சேர்ந்த வசந்தகுமா ரை, ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தினர் சந்தித் து, குடும்ப மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ்,ரூ. 62,729 செலுத்தினால், 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு காப்பீடு வழங்கப்படும் என்றனர். சம்மதித்த வசந்தகுமார், 2025 ஆக . 6ல் பண ம் செலுத்தினார்.
ஒரு வாரத்துக்குள் காப்பீட்டு ஆவணங்கள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்த காப்பீட்டு நிறுவனத்தினர் பல மாதங்களாகியும் வழங்கவில்லை. பணத்தை வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பினார். 4 மாதங்களுக்கு பிறகு பணத்தை திருப்பி செலுத்தினர்.
இழப்பீடு கேட்டு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வசந்தகுமார் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். விசாரித்த ஆணைய தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி, உறுப்பினர் சுகுணா ஆகியோர் பிறப்பித்த உத்தரவில் ‘முறையான காரணமின்றி, நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக, காப்பீட்டு பத்திரத்தை வழங்காமலோ வழங்குவதில் உள்ள சிரமத்தை தெரிவிக்காமலோ வைத்திருப்பது சேவை குறைபாடு. மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக, 30,000 ரூபாய், வழக்கு செலவு 10,000 ரூபாய் எதிர்மனுதாரர் வழங்க வேண்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளனர்.