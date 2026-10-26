மாற்றத்துக்கான பயணத்தின் முதல் படி: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பினர் நம்பிக்கை
மாற்றத்துக்கான பயணத்தின் முதல் படி: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பினர் நம்பிக்கை
UPDATED : அக் 15, 2026 05:02 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:46 PM
---நிருபர் குழு-
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் பணிகள் அனைத்தும், மக்களிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம் என, அமைப்பினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
அமைப்பின் தன்னார்வலர் சரவணகுமார் கூறியதாவது:
அண்ணாமலை, எப்போது கட்சி ஆரம்பிப்பார் என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்துள்ளோம். மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அதை தீர்த்து வைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். நகராட்சி, ஊராட்சியில் உள்ள காலியிடங்களில், மரக்கன்றுகள், ஏரி, குளம், குட்டைகளில் பனை விதைகளையும் நடவு செய்து வருகிறோம். அமைப்பின் பணிகள், மக்களிடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அண்ணாமலை உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்று சொன்னது, எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் அறிவிக்கும் நபரை வெற்றி பெறச் செய்வோம்.
பரமேஸ்வரன்,- திம்மம்பாளையம்:
திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக த.வெ.க., வந்தது. இதன் செயல்பாடுகளை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். இப்படிபட்ட சூழ்நிலையில் இளைஞர்களின் எழுச்சிக்கு, ஏற்கனவே அண்ணாமலை விதைத்த விதை தான் காரணம். அவரின் அமைப்பு, உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவதால் பலத்த எதிர்ப்பார்ப்பு உள்ளது. அவருக்கு இளைஞர்களின் பலம் உள்ளது. களத்தில் பலமுனை போட்டிகள் உருவாகும்.
மகேஷ்குமார், கணியூர்:
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு, உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது. மக்களில் பெரும்பாலானோர் அரசியல் மாற்றத்தை விரும்புகின்றனர். உள்ளாட்சி என்பது ஜனநாயகத்தின் அஸ்திவாரம். அவற்றில் இருந்துதான் மாற்றம் உருவாக வேண்டும். அப்போதுதான், மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவில் மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். அண்ணாமலையின் மாற்றத்துக்கான பயணத்தின் முதல் படியாக உள்ளாட்சி தேர்தல் இருக்கும். துாய்மையான, எளிமையான அரசியல் தலைவர்கள், தமிழகத்துக்கு கிடைப்பது நிச்சயம்.
கணேசமூர்த்தி, அன்னுார்:
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பில் இணைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. அன்னுார் வட்டாரத்தில் மட்டும், 10 ஆயிரத்து 500 பேர் இதுவரை தன்னார்வலர்களாக பதிவு செய்துள்ளனர். தெளிவான உறுதியான செயல்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டுள்ள இளம் தலைமுறையினர், ஆர்வத்துடன், இந்த அமைப்பு செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கின்றனர். எவ்வித ஆரவாரம் இல்லாமல், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல், இளைஞர்களிடம் ஆரோக்கிய விழிப்புணர்வு, பனை விதை விதைத்தல், இலவச மரக்கன்று வழங்குதல், விளையாட்டு போட்டி நடத்துதல் ஆகிய பணிகளை செய்து வருகிறோம். வரும் மாதங்களில், அமைப்பு சார்பில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளோம்.