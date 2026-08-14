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சுதந்திர தின மலர்: தொழிலாளர் இயக்கமும் சுதந்திரத் தீயும்

சுதந்திர தின மலர்: தொழிலாளர் இயக்கமும் சுதந்திரத் தீயும்

ADDED : ஆக 14, 2026 09:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:00 PM

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கோவை என்றாலே பஞ்சாலைகளும் நெசவு தொழிலும் தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால், அந்த பஞ்சாலை தொழிலாளர்களின் கரங்கள்தான் கோவையின் சுதந்திர போராட்ட களம் முழுவதையும் தாங்கி பிடித்தன என்றால் அது மிகையாகாது. 

மகாத்மா காந்தியின் அழைப்பை ஏற்று, கோவையின் பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் நடத்திய தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டங்கள், அன்றைய பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை உலுக்கின.

1921, 1927 மற்றும் 1934 ஆகிய ஆண்டுகளில் காந்தியடிகள் கோவைக்கு வருகை தந்தபோது, ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களும் பொதுமக்களும் திரண்டு வந்து, சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கு நிதி திரட்டி தந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளும் இங்கு அரங்கேறின.

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