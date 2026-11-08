அறிவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய வன்முறை: சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் நிர்மால்யா காட்டம்
அறிவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய வன்முறை: சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் நிர்மால்யா காட்டம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:24 PM
ஊட்டி: ‘நுாலகங்கள் ஊழலுக்குள் சிக்கி இருப்பது, அறிவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய வன்முறை,’ என, சாகித்ய அகாடமி விரு தாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டியை சேர்ந்த சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் நிர்மால்யா, கூறியதாவது:
ஆங்காங்கே ஒலிக்கும் தீபாவளி வெடிச்சப்தங்களுக்கு நடுவில் மனதைப் பிளக்கும் அதிர்வேட்டு சப்தமாக நம் காதை எட்டி உள்ளது ஈ.வெ.ரா., அறிவுலக நுாலகத்திற்காக வாங்கப்பட்ட போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் நிகழ்வு. இன்று ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர் முதல் ஐ.ஏ.எஸ்., தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர் வரை நுாலகங்களை நாடும் நிலை உள்ளது. நுாலகங்கள் அறிவுப்பசியைப் போக்கும் அட்சயப்பாத்திரங்கள். அந்த அட்சயப் பாத்திரங்களிலேயே நஞ்சை கலந்துள்ளனர். உலகம் போற்றும் மாமேதைகள், அறிஞர்கள், அறிவியலாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் பலர் நுாலக புத்தகங்களில் படித்து உருவானதை அறிகிறோம். இத்தகைய புனிதம் வாய்ந்த நுாலகங்கள் ஊழலுக்குள் சிக்கி இருப்பது அறிவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய வன்முறை. இந்த வன்முறை உடனடியாக முறியடிக்கப்பட வேண்டும்.
‘ஏஐ’ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மேம்படுத்தபடாத செயலியின் துணை கொண்டு இத்தகைய போலி நுால்களை தயாரித்து உள்ளனர். இந்த போலி நுால்களின் நச்சு வேர்கள், மாநகர நுாலகங்கள் முதல், குக்கிராம நுாலகம் வரை பரவி இருப்பது தெரிகிறது. இவை மாணவ உள்ளங்களை அரிக்க தொடங்குவதற்குள்,போர் கால நடவடிக்கையாக போலி நுால்களை கண்டறிந்து அவற்றை அழித்தொழிப்பது அரசின் கடமை.
இதற்கு உடந்தையாக அரசியல் மட்டத்தை சேர்ந்தவர்களும், கள்ள மவுனம் காக்கும் அதிகார மட்டத்தை சேர்ந்தவர்களும் உள்ளனர் என்பதை ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
இவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது போன்ற நடவடிக்கை மட்டுமே உண்மையான பகுத்தறிவு முழக்கமாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.