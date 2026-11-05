சிறுமுகை கிராம விவசாயிகளை வாழவைக்கும் தேன்கூடு பாறை
சிறுமுகை கிராம விவசாயிகளை வாழவைக்கும் தேன்கூடு பாறை
UPDATED : நவ 04, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:55 PM
சிறுமுகை: இரும்பொறையில் உள்ள தேன்கூடு பாறை தேனீக்களால், அங்கு விளைநிலங்களில் மகசூல் அதிகரிக்கிறது.
சிறுமுகை அருகே உள்ள இரும்பொறை ஊராட்சியில் கோபால்மேடு, மாஸித்திபாளையம், பட்டகாரன்சாலை, இட்டிடேபாளையம், சிட்டேபாளையம், இரும்பொறை, பட்டகாரம்பாளையம், என பல கிராமங்கள் உள்ளன.
இங்குள்ள விவசாயிகள் அரைக்கீரை, சிறுகீரை, பொன்னாங்கன்னி கீரை, உள்ளிட்ட பல கீரை வகைகளையும், பிரதான விவசாயமாக செய்து வருகின்றனர்.
இயற்கையாகவே இக்கிராம மக்களுக்கு, பல நூறு ஆண்டுகளாக தேனீக்கள் நன்மை செய்கின்றன. இரும்பொறையில் இருந்து சிறுமுகை செல்லும் சாலையில், அதிக உயரம் உள்ள ஒரு பாறையில் தேனீக்கள் கூடு கட்டியுள்ளன. அதனால் அப்பகுதியை தேன்கூடு பாறை என்றழைக்கின்றனர்.
இது பற்றி விவசாயி பழனிசாமி நமது நிருபரிடம்
எங்கள் தலைமுறை, அதற்கு முந்தைய தலைமுறை, அடுத்த தலைமுறை என தொடர்ந்து நூறு ஆண்டுக்கு மேலாக தேனீக்கள் கூடு கட்டுவதை பார்க்க முடிகிறது. தேனீக்கள் விளை நிலங்களில் வட்டமடித்து மண்ணுக்கும், பயிருக்கும் நன்மை செய்கின்றன.
தேனீக்கள் அதிகம் இருப்பதால் யானை தொந்தரவு பெரிதாக கிடையாது. எங்கள் பகுதியில் விளையும் கீரைகள், காய்கறிகளை காரமடை, சிறுமுகை, மேட்டுப்பாளையம் சந்தைகளில் வியாபாரம் செய்து வருகிறோம். தேனீக்களால் உரச்செலவு மிச்சமாகிறது என்றார்.