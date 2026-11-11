தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிப்பு வரும் மார்ச் வரை நீடிக்கும்
தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிப்பு வரும் மார்ச் வரை நீடிக்கும்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
வால்பாறை: வால்பாறையில் மழை பொழிவு காரணமாக, தேயிலை உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால், தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
வால்பாறையில் பல்வேறு எஸ்டேட்களில், 25 ஆயிரம் ெஹக்டேர் பரப்பில் தேயிலை பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, சிறிய அளவில் காபி, ஏலம், மிளகு பயிர்களும் பயிரிடப்பட்டுள்ளன.
இங்குள்ள எஸ்டேட்களில் தயாரிக்கப்படும் தேயிலை துாள், கோவை, கொச்சி, குன்னுார் ஏல மையத்துக்கு அனுப்புவதுடன், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த மாதம், 16ம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்கிறது. இடையிடையே வெயிலுடன் சாரல்மழை பெய்வதால், தேயிலை உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. தொடர்ந்து பணி வழங்கப்படுவதால், தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தோட்ட அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு பெய்த பருவமழையினால் தேயிலைக்கு போதிய அளவு தண்ணீர் கிடைத்துள்ளது. தேயிலை செடிகள் மீண்டும் துளிர்விட்டு உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளன. இதனால், சமீப காலமாக தொழிலாளர்களுக்கு விடுமுறை நாட்களில் கூட பணி வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து இதே நிலை நீடித்தால், வரும் மார்ச் மாதம் வரை தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது,’ என்றனர்.