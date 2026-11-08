தனித்தேர்வர் அசல் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு 90நாள் அவகாசம்
தனித்தேர்வர் அசல் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு 90நாள் அவகாசம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:14 PM
கோவை: 2023, 2024 ஆண்டுகளில், பொதுத்தேர்வுகளில் பங்கேற்ற தனித்தேர்வர்கள் அசல் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள, 90 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குள் பெறாவிட்டால், சர்டிபிகேட்கள் அழிக்கப்படும்.
பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ்2 பொதுத்தேர்வுகள், 2023 , 2024 மார்ச், ஜூன், ஜூலையில் பங்கேற்றவர்களுக்கு அசல் சான்றிதழ்கள் அந்தந்த தேர்வு மையங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டன.
தேர்வு மையங்களில் நேரடியாக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளாத தனித்தேர்வர்களின் சான்றிதழ்கள் பெற்றுக்கொள்ள அழைப்புவிடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வுத்துறை விதிமுறைகளின்படி, தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து தனித்தேர்வர்களால் பெறப்படாத மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட வேண்டும்.
இதனால், குறிப்பிட்ட பருவங்களில் தேர்வு எழுதியவர்கள் சான்றிதழ்களை தவறாமல் அரசு தேர்வுகள் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது, ரூ.70 மதிப்புள்ள அஞ்சல் வில்லை ஒட்டிய, சுய முகவரி எழுதப்பட்ட உறையுடன், தேர்வரின் கையொப்பமிட்ட கோரிக்கைக் கடிதம் மற்றும் தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டின் நகலை இணைத்து இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பியும் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இந்த அறிவிப்பு, கடந்த 3ம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 90 நாட்களுக்குள் சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளாவிடில், விதிமுறைப்படி அரசு தேர்வுத்துறையால் அழிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.