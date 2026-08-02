மது குடிப்போரின் வாரிசும் மதுக்கடையை தேடும் மரபணுவை பாதிக்கும் என பகீர் தகவல்
மது குடிப்போரின் வாரிசும் மதுக்கடையை தேடும் மரபணுவை பாதிக்கும் என பகீர் தகவல்
ADDED : ஆக 02, 2026 05:01 AM
தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 35- 40 சதவீத ஆண்கள், குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி உள்ளனர். தொடர்ச்சியாக மது குடிப்பதால் மனித உடலின் மரபணு அமைப்பே பாதிக்கக்கூடும் என, சமீபத்திய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனால் உடல் செல்களின் செயல்பாடுகள் பாதிப்படைந்து, பல்வேறு நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். அடுத்த மூன்று தலைமுறைகள் வரை, இதன் தாக்கம் தொடரக்கூடும் என, ஓய்வுபெற்ற பொது சுகாதார இயக்குனர் டாக்டர் குழந்தைசாமி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறுகையில், ''குடிப்பழக்கம் மேலும் தொடர்ந்தால், ஆண்களின் விந்து, பெண்களின் கருமுட்டை வளர்ச்சியை பாதித்து, ஆரோக்கியமான சந்ததி உருவாக முடியாத நிலை ஏற்படும். இப்பழக்கம், குழந்தையின் டி.என்.ஏ.,வில் பதிவாகும் அபாயம் உள்ளது.
இது பொது சுகாதார பேரிடராக மாறி வருவதால், குஜராத், பீகார், நாகலாந்து, மிசோரம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைப் போல தமிழகத்திலும் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த, அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.