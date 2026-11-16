சின்னச் சின்ன விஷயங்களில் நிறைந்திருக்கும் மகிழ்ச்சி
சின்னச் சின்ன விஷயங்களில் நிறைந்திருக்கும் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 15, 2026 08:54 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:50 PM
கோவை: உலக சுகாதார அமைப்பின் 2025-ம் ஆண்டு அறிக்கை படி, உலகில் ஆறு பேரில் ஒருவர் தனிமையை உணர்கின்றனர். மனிதர்களுடன் நல்ல உறவு வைத்திருப்பது உடலுக்கும், மனநலனுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் முக்கியமானது என அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.அதேபோல், அன்றாட வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் சின்னச் சின்ன மகிழ்ச்சிகளே மனநிறைவைத் தருவதாக கோவையைச் சேர்ந்த பலர் தெரிவிக்கின்றனர்.
சுஷ்மிதாவுக்கு சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் வழிவிடுவது மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. ஐஸ்வர்யாவுக்கு எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும் சிறிய பரிசுகளும், அம்மாவுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதும் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றன. காவியாவுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது மகிழ்ச்சியான தருணமாக இருக்கிறது.
ஜெயகாந்துக்கு நண்பர்களுடன் பேசுவதும், திரைப்படம் பார்ப்பதும் பிடித்தமானவை. திருமுருகனுக்கு மழையை ரசிப்பதும், பிடித்த உணவைச் சாப்பிடுவதும் மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றன. சிலருக்கு சிறுவயதில் நண்பர்களுடன் விளையாடிய நினைவுகளும், குடும்பத்தினருடன் செலவிடும் நேரமும் இன்றும் இனிய அனுபவங்களாக உள்ளன.
பெரிய செலவுகள், ஆடம்பரமான கொண்டாட்டங்கள் இல்லாமலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதையே இவர்களின் அனுபவங்கள் உணர்த்துகின்றன. அன்றாட வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் சிறிய அன்பையும், அக்கறையையும் ரசிக்கத் தொடங்கினாலே வாழ்க்கை இன்னும் அழகாகும்.