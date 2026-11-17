/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வீரதீர செயல் செய்தவரா உங்களுக்குதான் பதக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:11 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:08 PM
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கோவை: உயிர் மற்றும் உடைமைகளை காப்பாற்றும் வகையில் வீரதீர செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் 2027 குடியரசு தின விழாவில் தமிழக முதல்வரால் அண்ணா பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக, அரசு பணியாளர்கள் உட்பட தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது விவரங்களை, தமிழக அரசின் விருதுகள் இணையதளத்தில் உள்ள படிவத்தின்படி தமிழ், ஆங்கிலத்தில் பூர்த்தி செய்து தேவையான ஆவணங்களுடன் பதிவேற்றவும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் https://awards.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக டிச.7ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.