மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் அவஸ்தைக்கு அளவே இல்லை

UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
கோவை: மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிக்க, சாலை சந்திப்புகளில் காத்திருப்பதை தவிர்க்க, சாயிபாபா காலனி, கவுண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில்ஸ், பெ.நா.பாளையம் என வரிசையாக மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டன. இத்தனை இடங்களில் மேம்பாலங்கள் கட்டியும் கூட, சாலை மார்க்கத்தில் நெருக்கடி தீரவில்லை. இதற்கு போக்குவரத்து மேலாண்மை சரியில்லை என சொல்வதா அல்லது எதிர்கால போக்குவரத்தை கணிக்காமல், தொலைநோக்கு சிந்தனை இன்றி மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டதா என்கிற சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது.
ஏனெனில், கோவை நோக்கி மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் மேம்பாலத்திலும், சாலை மார்க்கத்திலும் நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர். கவுண்டம்பாளையத்தை கடப்பதற்குள் படாதபாடு படுகின்றனர். அதன்பின், சாயிபாபா காலனி வழியாக வருவதற்கு ஒரு மணி நேரமாகிறது.
ஜூலை இறுதியில் சாயிபாபா காலனி மேம்பாலம் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. சர்வீஸ் ரோட்டில் ஒரு மாதத்துக்குள் வேலையை முடிக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்டமிட்டது; இன்னும் முடியவில்லை. பாதாள சாக்கடை குழாய் பதித்து வருவதால் சாலை மார்க்கமாக செல்வது தடை செய்யப்பட்டு, அழகேசன் ரோடு, என்.எஸ்.ஆர். ரோடு வழியாக சாயிபாபா காலனிக்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது அல்லது மேம்பாலத்தில் சென்று கீழிறங்கி, ‘யூ டேர்ன்’ அடித்து, மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டியிருக்கிறது.
அதேநேரம் மேட்டுப்பாளையம், துடியலுார், பெ.நா.பாளையம் பகுதியில் இருந்து அதிகமான வாகனங்கள் வருகின்றன. பெரும்பாலான வாகனங்கள் மேம்பாலத்தில் சென்றாலும், சாயிபாபா காலனிக்கு செல்ல சாலை மார்க்கவே வர வேண்டும். அதனால், வாகன நெருக்கடி ஜாஸ்தியாகிறது. கவுண்டம்பாளையம் ரோடு – சங்கனுார் ரோடு சந்திக்கும் பகுதியில் ரவுண்டானா அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. முதல்கட்டமாக, பாலம் அகலப்படுத்தப்படுகிறது.
இப்பகுதிக்கு மேம்பாலத்திலும், சாலை மார்க்கமாகவும் கோவை நோக்கி மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் வரும் வாகனங்கள், கோவையில் இருந்து எதிர் திசையில் செல்லும் வாகனங்கள், சங்கனுார் ரோட்டில் வரும் வாகனங்கள் சந்திப்பதால் தினமும் நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. சில நாட்களாக மேம்பாலத்திலும் வாகனங்கள் தேங்க ஆரம்பித்து விட்டன. போலீசாரும், சாலை பாதுகாப்பு குழுவினரும் ஆய்வு செய்து விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும். சர்வீஸ் ரோட்டை சீரமைக்கும் பணியை நெடுஞ்சாலைத்துறை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.