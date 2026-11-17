UPDATED : நவ 16, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:16 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில், புற்றுநோயாளிகளுக்கான நிதி உதவிக்காக, ‘மிராக்கிள் மராத்தான்’ போட்டி வரும், 22ம் தேதி நடக்கிறது.
பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி மற்றும் நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி, என்.ஐ.ஏ., குழுமம், ‘மிராக்கிள் இன்டெக்கிரேட்டெட் ெஹல்த் சென்டர்’ சார்பில், கோவை தடகள சங்கம் வழிகாட்டுதலுடன் தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தினத்தையொட்டி, நிவாரண நிதி சேகரிப்புக்காக ‘மிராக்கிள் மராத்தான்’ போட்டி வரும், 22ம் தேதி நடக்கிறது.
18 வயது மற்றும், 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள், 10 கி.மீ., பிரிவிலும்; 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள், சிறுமிகள், 6 கி.மீ., பிரிவிலும்; 18 வயது, 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் 5 கி.மீ.,பிரிவிலும்; குழந்தைகள், 2 கி.மீ., பிரிவிலும் பங்கேற்கலாம். இத்தகவலை, சக்தி குழுமங்களின் தலைவர் மாணிக்கம், என்.ஐ.ஏ., கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் ஹரிஹரசுதன் மற்றும் நிர்வாகிகள், கல்லுாரி முதல்வர்கள் தெரிவித்தனர்.