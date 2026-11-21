/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/குட்டியுடன் வந்த பெருங்குரங்கு வீடு வீடாக புகுந்து அட்டகாசம்
குட்டியுடன் வந்த பெருங்குரங்கு வீடு வீடாக புகுந்து அட்டகாசம்
குட்டியுடன் வந்த பெருங்குரங்கு வீடு வீடாக புகுந்து அட்டகாசம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:54 PM
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நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம்: ஆசிரியர் காலனி குடியிருப்பு பகுதியில் குட்டியுடன் வந்த குரங்கால் தொல்லைகள் அதிகரித்து வருவதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர்.
”இரண்டு மாதமாக பெரிய குரங்கு தனியாக சுற்றி வந்தது. இரண்டு நாட்களாக அதோடு குட்டி ஒன்றும் சேர்ந்து, வீடுகளுக்குள் புகுந்து தண்ணீர் மற்றும் உணவு பாத்திரங்களை கீழே தள்ளிவிட்டு ரகளை செய்கின்றன. குழந்தைகள் அதை பார்த்து அலறுகின்றனர். எனவே பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனத்துறையினர் உடனடியாக குரங்கையும் குட்டியையும் பிடித்து காட்டில் விட வேண்டும்” என்றனர்.