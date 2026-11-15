விபத்தின் பிடியில் நீலாம்பூர் - மதுக்கரை சாலை: வேடிக்கை பார்த்தது போதாதா ஆபீசர்களே...
விபத்தின் பிடியில் நீலாம்பூர் - மதுக்கரை சாலை: வேடிக்கை பார்த்தது போதாதா ஆபீசர்களே...
UPDATED : நவ 14, 2026 04:04 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:16 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 04:04 PM ADDED : நவ 14, 2026 03:16 PM
கோவை: நீலாம்பூர் - மதுக்கரை வரையிலான புறவழிச்சாலை கேரளாவை இணைக்கும் முக்கியமான வழித்தடம். சரக்கு வாகனங்கள், கனரக வாகனங்கள் அதிகமாக செல்கின்றன. போதிய மின் விளக்கு இல்லாததாலும், மேடு பள்ளமாக ரோடு இருப்பதாலும், இரு புறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை இன்னும் அகற்றாததாலும் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதித்தாலும் கூட, நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தாமல் அதிகாரிகள் நகர்ந்து விடுகின்றனர்.
இச்சாலையை ஆறு வழித்தடமாக விஸ்தரிக்கப் போவதாக தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் பல ஆண்டுகளாக சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. திட்ட அறிக்கை தயாரித்து ஏற்கனவே அனுப்பி விட்டது. காஸ் குழாயை இட மாற்ற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட ஏதேனும் ஒரு காரணத்தைச் சொல்லி, இத்திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டுள்ளனர்.
இப்போது விபத்து நடப்பதும், உயிர் பலி ஏற்படுவதும் வாடிக்கையாகி விட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன் கல்லுாரி மாணவி ஒருவர், ரோட்டை கடக்க முயன்றபோது வாகனம் மோதி உயிரிழந்தார். இப்பகுதியில் சாலையை விஸ்தரிக்க வேண்டுமென வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர்.
விதுநாஸ் ஹோட்டல் முதல் எல் அண்டு டி ஐ.டி. பார்க் வரை சாலை மிகவும் சரிவாக இருக்கிறது. சேலத்தில் இருந்து சரக்கு வாகனங்கள் அதிவேகமாக வருகின்றன. மதுக்கரையில் இருந்து செல்லும் வாகனங்களுக்கு எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்கள் தெரிவதில்லை. வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி, விபத்துக்கு உள்ளாகின்றன.
சாலை விஸ்தரிப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி, நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் விட்டு, ஒப்பந்தம் நிறுவனம் இறுதி செய்து, வேலையை துவக்கி, செய்து முடிப்பதற்கு இன்னும் பல ஆண்டுகளாகி விடும் போலிருக்கிறது. அதனால், அதிவேகமாக செல்லும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்த தற்காலிக தீர்வாக பிளாஸ்டிக் வேகத்தடை அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.