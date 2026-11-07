15 நாட்களாக குடிநீர் வீணாகுது உடைப்பை சீரமைக்காத அதிகாரிகள்
15 நாட்களாக குடிநீர் வீணாகுது உடைப்பை சீரமைக்காத அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி – பாலக்காடு ரோட்டில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து, 15 நாட்களாகியும் சீரமைக்காததால் வீணாகி சாக்கடை கால்வாயில் கலக்கிறது. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி – பாலக்காடு ரோடு ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழ் காந்தி நகர் வழியாக வடுகபாளையம், ஆர்.பொன்னாபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் ரோடு உள்ளது. இந்த ரோட்டில், குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகி ரோட்டில் குளம் போல தேங்கி நிற்கிறது.
மேலும், ரோட்டில் இருந்து வழிந்து சாக்கடை கால்வாயில் கலக்கிறது. இதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி வடுகபாளையம் அருகே, ஆர்.பொன்னாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் ரோட்டில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, நீர் தேங்கி நிற்பதால் வாகன ஓட்டுநர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். அந்த ரோட்டில் குழி, மேடு தெரியாமல் சென்று விபத்துக்குள்ளாகும் சூழல் உள்ளது.
கடந்த, 15 நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் வீணாகும் நிலையில், உடைப்பை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல், மண்ணை மட்டும் கொட்டி சாக்கடை கால்வாய்க்கு திருப்பி விட்டுள்ளனர். கால்வாயில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் கொசு உற்பத்தி மையமாக மாறி தொற்று நோய்கள் பரவம் அபாயம் உள்ளது. மேலும், ரோடு மோசமாகி வருகிறது.
தற்போது மழைப்பொழிவு இல்லாத நிலையில் குடிநீர் வீணாகி, கிராமப்புறங்களுக்கு முறையான குடிநீர் செல்லாததால் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. எனவே, அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டாமல் உடனடியாக உடைப்பை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.