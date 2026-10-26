/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஒருவழியாக குடும்பத்துடன் இணைந்தார் முதியவர்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
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கோவை: கவுண்டம்பாளையத்தில் ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த முதியவரை மீட்ட போலீசார், ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். அவரின் பெயர் வேலுச்சாமி, 86 எனத் தெரிந்தது. ஞாபக மறதியால் குடும்பம், வீடு உள்ளிட்ட விவரங்களை சொல்லவில்லை. சத்தியமங்கலம், விஸ்கோஸ், சிறுமுகை என சில ஊர்களின் பெயர்களை கூறினார்.
ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக காப்பக பராமரிப்பில் இருந்தார். காப்பகம் வருவதற்கு முன் அவர், டி.வி.எஸ். நகரில் உள்ள மகன் அங்கப்பா வீட்டில் இருந்துள்ளார்.
வேலுச்சாமி மாயமானது குறித்து மகன் அங்கப்பா கவுண்டம்பாளையம் போலீசில் புகாளித்தார். உறவினர்களுடன் காப்பகம் சென்ற போலீசார், வேலுச்சாமியை அவர்களுடன் அனுப்பி வைத்தனர்.