நொய்யல் ஆற்றுக்கு புத்துயிர் அளிக்க திருப்பூரில் களம் இறங்கிய அமைப்புகள்: கோவையிலும் கைகூட எதிர்பார்ப்பு
நொய்யல் ஆற்றுக்கு புத்துயிர் அளிக்க திருப்பூரில் களம் இறங்கிய அமைப்புகள்: கோவையிலும் கைகூட எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : ஆக 09, 2026 07:29 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
சூலூர்: நொய்யல் ஆற்றுக்கு, புத்துயிர் கொடுக்கும் பணியை தன்னார்வ அமைப்புகள் திருப்பூரில் துவங்கியுள்ளன. இதேபோல், கோவை மாவட்டத்திலும் பணி துவங்க வேண்டும், என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகும் பல்வேறு ஓடைகள் மற்றும் சின்னாறு, பெரியாறு ஆகியவை ஒன்று சேர்ந்து நொய்யல் ஆறாக, கோவை, திருப்பூர், வழியாக கரூர் மாவட்டம் நொய்யல் கிராமத்தில், காவிரியுடன் கலக்கிறது.
பருவமழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ஓடும் ஆறு, மற்ற நேரங்களில் கழிவு நீர் ஓடும் ஓடையாகி போனது. நகர வளர்ச்சி, தொழில் வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் நொய்யல் ஆறு தனித்தன்மை இழந்து போனது. மாநகரங்கள் மட்டுமல்லாது, வழியோர கிராமங்களில் உற்பத்தியாகும் கழிவு நீர் அனைத்தும் நொய்யலை நோக்கி திருப்பி விடப்பட்டு வருவதால், ஆறு முழுக்க கழிவு நீர் ஓடுகிறது.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், 'மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் தெளிவாக வரும் வெள்ளம், கோவை நகர பகுதியை கடந்து சூலூர் வரும்போது கருமை நிறமாக மாறிவிடும் நிலைதான் உள்ளது. அத்தனை கழிவுகளும் காவிரியில் போய் கலக்கிறது. ஆற்று நீரை நம்பி விவசாயம் செய்தது போய், ஆழ்துளை கிணற்று நீரை நம்பியுள்ளோம். அதுவும் போதுமானதாக இல்லை. அதனால், விவசாயம் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது,' என்றனர்.
தமிழக நொய்யல் விவசாயிகள் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் திருஞானசம்பந்தம் கூறுகையில்,' தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சாயப்பட்டறைகளின் கழிவுகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கழிவு நீர் நேரடியாக நொய்யல் ஆற்றில் விடப்படுகிறது. நொய்யலை கழிவுகளில் இருந்து மீட்டெடுக்க ஒவ்வொருவரும் போராட முன்வரவேண்டும். அப்போதுதான் அரசு விழித்துக் கொள்ளும், என்றார்.
திருப்பூர் பகுதியில் பயணிக்கும் நொய்யல் ஆற்றை சுத்தப்படுத்தி புத்துயிர் கொடுக்க தன்னார்வ அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து பணிகளை துவக்கி உள்ளன. இதற்கு அரசு துறைகளும் அனுமதியை வழங்கி கண்காணித்து வருகிறது. இதேபோல், கோவையிலும் தன்னார்வ அமைப்புகள், நொய்யலை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் இறங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைத்து தரப்பினரிடமும் எழுந்துள்ளது. அப்படி ஒரு பணி துவக்கப்பட்டால், ஆயிரக்கணக்கான தன்னார்வலர்கள், அவர்களோடு கைகோர்த்து நொய்யலை மீட்டெடுக்க தயார் நிலையில் உள்ளனர் என்பதை மறுக்க முடியாது.