போக்குவரத்து நெரிசலால் தவிக்கும் அன்னூர் மக்கள்

UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
அன்னூர்: கோவை – சத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கும், மேட்டுப்பாளையம் அவிநாசி மாநில நெடுஞ்சாலைக்கும், மையமாக அன்னூர் உள்ளது. கோவையிலிருந்து அன்னூர் வழியாக புளியம்பட்டி, சத்தி, பண்ணாரி, கர்நாடகாவுக்கு அன்றாடம் 25,000 த்துக்கும் அதிகமான வாகனங்கள் செல்கின்றன.
இதேபோல் ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுலாத்தலமான ஊட்டி, கோத்தகிரி, குன்னூருக்கு அன்றாடம் பல ஆயிரம் வாகனங்கள் செல்வதால், காலை, மாலை வேளையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கோவை சாலையில் அச்சம்பாளையம் பிரிவு வரை, அன்றாடம் 2.5 கி.மீ., தொலைவுக்கு வாகனங்கள வரிசையாக நெரிசலில் நிற்கின்றன. சத்தி சாலையில் ஒன்றரை கி.மீ., தொலைவிற்கு செல்லனூர் பிரிவு வரை வாகனங்கள் நிற்கின்றன.
இதேபோல் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் ஜீவா நகர் வரையிலும், அவிநாசி சாலையில் சோமனூர் பிரிவு வரையிலும் வாகனங்கள் நிற்கின்றன.
அன்னூர் நகரில் 3 கி.மீ., தூரத்தை தாண்ட 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் ஆகிறது.
இதற்கு தீர்வு காண கிழக்கு புறவழிச் சாலை அறிவிக்கப்பட்டது. கரியாம்பாளையத்தில் துவங்கி சத்தி சாலையில் அண்ணா நகரில் முடியும் படி திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. நில உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் தரப்பட்டது. ஆறு ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் முடங்கியுள்ளது. கோவில்பாளையத்தை அடுத்த குரும்பபாளையத்தில் துவங்கி அன்னூர், புளியம்பட்டி, சத்தி வழியாக கர்நாடக எல்லை வரை புறவழிச்சாலை அமைக்க நான்காண்டுகளுக்கு முன்பு நில உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் தரப்பட்டு நிலங்கள் முடக்கி வைக்கப்பட்டன.
கடந்த மே மாதம் முதல் இந்த நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டன. தற்போது அதில் கிரயம் நடக்கிறது. இரு புறவழி சாலைகளும் முடங்கி விட்டன. தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை, வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம், பேரூராட்சி, போலீசார் என அனைத்து தரப்பினரும் போக்குவரத்து நெரிசலை கண்டு கொள்வதில்லை, என மக்கள் ஆதங்கப்படுகின்றனர்.