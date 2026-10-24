மின்வாரிய ஊழியர்களை முற்றுகையிட்ட மக்கள்

ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
அன்னூர்: நல்லிசெட்டிபாளையத்தில், மரங்களும், சுவாமி சிலைகளும் சேதப்படுத்தப்பட்டதால், மின்வாரிய ஊழியர்களை மக்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
நல்லி செட்டிபாளையத்திலிருந்து தனியார் தொழிற்சாலைக்கு புதிதாக மின் கம்பி நிறுவும் பணி, கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது.
நேற்று அங்கு சென்ற கிராம மக்கள் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகினர். அங்கு 20 புளிய மரங்களின் கிளைகள் பெரும் பகுதி வெட்டி அகற்றப்பட்டு விட்டது. அங்கிருந்த கருப்பராயன் கோவிலில் நாகர் சிலையும், குதிரை சிலையும் சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து மின்வாரிய ஊழியர்களை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் வாக்குவாதம் செய்தனர். தகவல் அறிந்து மின்வாரிய உதவி பொறியாளர், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ணாதுரை, நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி பொறியாளர் சுகுமார் ஆகியோர் அங்கு சென்றனர். கிராம மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினர்.
கிராம மக்கள் கூறுகையில், ' மரங்கள் மீண்டும் உயிர் பிழைக்காத அளவுக்கு கிளைகள் வெட்டப்பட்டுள்ளது. சுவாமி சிலைகளையும் சேதப்படுத்தி உள்ளனர். இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனியார் தொழிற்சாலைக்கு கேபிள் மூலம் மின்சாரம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். மீதமுள்ள மரங்களை சேதப்படுத்தக் கூடாது,' என்றனர்.
இதையடுத்து மரங்களை வெட்டுவதும் மின்கம்பி நிறுவுவதும் நிறுத்தப்பட்டது. நாளை (இன்று) பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.