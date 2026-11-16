/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/திருச்செந்தூருக்கு படை எடுத்த மக்கள்
ADDED : நவ 15, 2026 07:27 PM
அ நிறம் | அளவு
பொள்ளாச்சி: சூரசமஹாரத்தை முன்னிட்டு, பொள்ளாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இன்று (நவ.,15) பக்தர்கள் பலர் திருச்செந்துார் ரயிலில் புறப்பட்டு சென்றனர்.
ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூரில் இன்று கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதைக்காண பொள்ளாச்சி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து, பொள்ளாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் திரண்டனர்.
பின்னர், காலை 7:20 மணிக்கு வந்த திருச்செந்தூர் செல்லும் ரயிலில் அவர்கள் சென்றனர்.