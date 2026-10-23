ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா புற்றுநோய் மையத்தில் ‘தி பிங்க் பாதை’ விழிப்புணர்வு துவக்கம்
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா புற்றுநோய் மையத்தில் ‘தி பிங்க் பாதை’ விழிப்புணர்வு துவக்கம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:34 PM
கோவை: உலக மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதத்தை ஒட்டி, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில், ‘தி பிங்க் பாதை’ விழிப்புணர்வு தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டது.
மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, எஸ்.என்.ஆர்.சன்ஸ் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் டாக்டர் சுந்தர் ராமகிருஷ்ணன், புற்றுநோய் மைய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் கார்த்திகேஷ் வெளியிட்டனர்.
மருத்துவமனை புற்றுநோய் மைய இயக்குனர் டாக்டர் குகன் பேசியதாவது:
குளோபோகான் அமைப்பின் தரவுகள் படி, நம்நாட்டில், 1.92 லட்சம் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆண்டுதோறும் 1 லட்சம் பேர் உயிரிழக்கின்றனர்.
25–29 வயதுடையவர்களுக்கு 6.5 சதவீதமும், 30–34 வயதுடையோருக்கு 14.1 சதவீத பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதுசார்ந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, ‘தி பிங்க் பாதை’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம்.
இதில், க்யூ.ஆர்., கோடு ஸ்கேன் செய்தால், தமிழ், ஆங்கிலத்தில் மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விளக்கங்கள் 9 முக்கிய தலைப்புகளில் இருக்கும். ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை பெற இது உதவியாக இருக்கும்.
இம்மாதம் முழுக்க, 0422– 4500 000, 4389 797 ஆகிய எண்களில் முன்பதிவு செய்யும் பெண்களுக்கு, இலவச மேமோகிராம் பரிசோதனை செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.