மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்த சிங்கப்பெண் போலீசார்
மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்த சிங்கப்பெண் போலீசார்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:04 PM
பேரூர்: தீத்திபாளையம் மற்றும் பச்சாபாளையத்தில், பள்ளி இடை நின்ற இரண்டு மாணவர்களை சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்தனர்.
பேரூர் உட்கோட்டம், பேரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பச்சாபாளையம் மற்றும் தீத்திபாளையம் அரசு பள்ளிகளில், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர், மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தினர்.
அப்போது, பச்சாபாளையம் அரசு நடுநிலை பள்ளியில் 7ம் வகுப்பில், அண்ணாமலை என்ற மாணவரும், ப்ரீத்தி பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் சபரீசன் என்ற மாணவரும், பள்ளிக்கு வராமல் இடை நின்றது தெரியவந்தது.
சிங்கப் பெண் அதிரடி படை எஸ்.ஐ., அமிர்த பிரியா நேற்று அம்மாணவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று கல்வியின் அவசியம் குறித்து அறிவுரை வழங்கி, அவ்விரு மாணவர்களையும், நேற்று மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்தனர். அவர்களது பெற்றோர்களுக்கும் அறிவுரை வழங்கினர்.