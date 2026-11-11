இளநீர் பண்ணை விலை இரண்டு ரூபாய் குறைவு

UPDATED : நவ 10, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
ஆனைமலை: பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் தென்னை அதிகளவு சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இங்கு இருந்து, தேங்காய், இளநீர் உள்ளிட்டவை மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
இந்த வாரம் தரமான குட்டை, நெட்டை, வீரிய ஒட்டு இளநீர் விலை கடந்த வார விலையில் இருந்து இரண்டு ரூபாய் குறைந்து, 46 ரூபாயாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு டன் இளநீர் விலை, 18,250 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.
இளநீர் வரத்து தற்பேது ஓரளவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தற்போது நிலவும் தட்ப வெப்ப நிலையின் காரணமாகவும், ஈரியோபைட், சிலந்தி பூச்சியின் தாக்குதல் காரணமாக இளநீரின் தரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது என, ஆனைமலை வட்டார இளநீர் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.