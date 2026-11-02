கோவை சிறை வளாகத்தில் தப்பிய கைதி இலங்கை தமிழர் முகாமில் தங்கியவர்
கோவை சிறை வளாகத்தில் தப்பிய கைதி இலங்கை தமிழர் முகாமில் தங்கியவர்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
கோவை: சிறைக்கு அழைத்து சென்ற போது, தப்பிய கைதி இலங்கை தமிழர் முகாமில் இருந்தவர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கோவை மத்திய சிறைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதி ராகவன், போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பினார். இவரை பிடிக்க 3 டி.எஸ்.பி., க்கள், 6 இன்ஸ்பெக்டர்கள் அடங்கிய 6 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராகவன் ஜூன் 9ம் தேதி கர்நாடகாக போலீசார் வழக்கு ஒன்றுக்காக அழைத்து வந்த போது அவர்களிடம் இருந்து தப்பினார். தலைமறைவாக இருந்த ராகவனை அன்னுார் போலீசார் பவானி சாகரில் கைது செய்து மத்திய சிறையில் அடைக்க வந்த போது தப்பியுள்ளார். லாரியில் தப்பி சென்றிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் போலீசாருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ராகவன் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் சத்தியமங்கலம் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு மையத்தில் வசித்து வந்துள்ளார்.
தனிப்படை போலீசார் அங்கு சென்று ராகவன் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
ஐந்து மாதங்கள் ராகவன் தலைமறைவாக இருந்தது குறித்தும், அவருக்கு யாரும் அடைக்கலம் கொடுத்தனரா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தப்பிய இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கோவை மாநகர எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள சோதனைச் சாவடி கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.போலீசார் கூறுகையில்,'ராகவன் மீது பெங்களூர், தெலுங்கானாவில் கொள்ளை வழிப்பறி வழக்குகள் உள்ளன. லாரி போன்ற வாகனங்களில் அவன் தப்பியிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கிறோம். ட்ரோன் வாயிலாகவும் தேர்தல் வேட்டை நடந்து வருகிறது. அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள சி.சி.டி.வி., கேமரா காட்சிகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. விரைவில் ராகவன் சிக்குவார்' என்றனர்.