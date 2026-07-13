பொதுமக்களே குற்றம் தடுக்கும்... 'நிழல்' திட்டம்! :போலீசாரின் புதிய வியூகம் அறிமுகம்
பொதுமக்களே குற்றம் தடுக்கும்... 'நிழல்' திட்டம்! :போலீசாரின் புதிய வியூகம் அறிமுகம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:38 AM
கோவை: 'உங்கள் பெயர் தேவையில்லை... அடையாளம் தேவையில்லை... தகவல் மட்டும் போதும்' என்ற புதிய அணுகுமுறையுடன், பொதுமக்களையே குற்றத் தடுப்பில் நேரடியாக பங்கேற்க வைக்கும், 'நிழல்' என்ற பாதுகாப்புத் திட்டத்தை, கோவை மாவட்ட போலீசார் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். பொதுவாக ஒரு குற்றம் நடந்த பிறகே போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கும் சூழல் உள்ளது. ஆனால், குற்றம் நடப்பதற்கு முன்பே தகவல்களை பெற்று அதைத் தடுக்க வேண்டும் என்பதே, இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். அதற்காக, போலீசாரின் 'நிழலாக' பொதுமக்களே செயல்படும் வகையில், இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது இடங்களில் க்யூ.ஆர்.கோடு
இதற்காக மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் க்யூ.ஆர்., கோடு குறியீடு போஸ்டர் வைக்கப்படும். செல்போனில் இந்த க்யூ.ஆர். கோடை ஸ்கேன் செய்து நேரடியாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளித்து, உதவி பெற முடியும்.
கல்லுாரி வளாகங்களில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு, பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களின் நடமாட்டம், சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் போன்ற எந்தவித குற்றச் செயலாக இருந்தாலும் தெரிவிக்கலாம்.
தகவல் அளிப்பவர்கள் தங்கள் பெயர் அல்லது அடையாளத்தை தெரிவிக்க தேவையில்லை என்பதால், புகார் அளிப்பவருக்கு அச்சம் தேவையில்லை.
'எமர்ஜென்சி அலாரம்'
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, 'எமர்ஜென்சி அலாரம்' வசதியும் லிங்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் அல்லது பொதுமக்கள் ஏதேனும் ஆபத்தான சூழலில் சிக்கினால், லிங்க் உள்ளே சென்று அவசரகால பட்டனை அழுத்தினாலே போதும்.
அந்த தகவல் உடனடியாக மாவட்ட போலீசாரின் மாஸ்டர் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் ஒலிக்கும். அடுத்த சில நொடிகளில் அருகிலுள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தோ, கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தோ, பேட்ரோல் போலீசாரோ சம்பவ இடத்திற்கு வந்துவிடுவார்கள்.
எஸ்.பி., பவன்குமார் கூறியதாவது:
செயலி ஏதும் பதிவிறக்கம் செய்ய தேவையில்லை. க்யூ.ஆர்., கோடு ஸ்கேன் செய்து, அதன் லிங்க் பயன்படுத்தி தகவல் அளிக்கலாம். ஆடியோ, புகைப்படம், டெக்ஸ்ட் என பதிவு செய்யலாம். அவசர அலாரம் பட்டன் பயன்படுத்தும் போது மட்டும் மொபைல் எண்ணை பதிவு செய்யவேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் குற்றத்தடுப்பில், மாணவர்கள், பொதுமக்களின் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். நாளடைவில் ஒவ்வொருவருக்கும் குற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகி விடும்.
இப்படி அனைவரும் ஒத்துழைத்தால் எந்த குற்றத்தையும் தடுக்க முடியும். சக நண்பர்கள், மாணவர்கள் கஞ்சா, புகையிலை பொருட்கள் பயன்படுத்துவது தெரிந்தால் தயங்காமல் தகவல் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் குற்றத்தடுப்பில், மாணவர்கள், பொதுமக்களின் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். நாளடைவில் ஒவ்வொருவருக்கும் குற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகி விடும். இப்படி அனைவரும் ஒத்துழைத்தால் எந்த குற்றத்தையும் தடுக்க முடியும்.